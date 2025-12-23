La designazione arbitrale per Milan-Hellas Verona

Milan-Hellas Verona, ufficiale la designazione arbitrale: Fabbri sarà il direttore di gara, Mazzoleni e Volpi al VAR.

Dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta col Napoli in Supercoppa, il Milan ora è chiamato a tornare a vincere, e potrà farlo davanti al proprio pubblico nel lunch match contro l’Hellas Verona di domenica alle 12.30. Vediamo ora le designazioni arbitrali ufficiali del match.

Rocchi sceglie Fabbri

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Michael Fabbri, della sezione di Ravenna. Insieme a lui ci saranno Mokhtar e Cavallina come assistenti, mentre Allegretta sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Volpi.

