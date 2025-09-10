La designazione arbitrale per Milan-Bologna

Le designazioni arbitrali per Milan-Bologna: a dirigere la sfida sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, Fabbri e Paterna al VAR.

La sosta per le nazionali è ormai terminata ed è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Bologna.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare la sfida a Matteo Marcenaro della sezione di Genova come direttore di gara. Ad assisterlo ci saranno Berti e Ceccon come assistenti, mentre Rapuano sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Fabbri e Paterna.

Per quanto riguarda i precedenti, Marcenaro e il Milan si sono incrociati soltanto una volta in carriera: nella sfida contro l’Empoli della stagione 2022/2023, terminata 0-0. Questo è l’unico precedente ufficiale tra il fischietto genovese e i rossoneri, che si ritroveranno domenica sera a San Siro.