Lazio-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Guida sarà il direttore di gara, Chiffi e Maggioni al VAR.

Dopo la vittoria pesante nel derby, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Ecco il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata di Serie A: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Milan a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Insieme a lui ci saranno Peretti e Perrotti come assistenti, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR invece ci saranno Chiffi e Maggioni.