Milan, difesa al top: il dato che premia la retroguardia rossonera

Il Milan vanta la miglior difesa d’Europa nei top 5 campionati: media di 0,71 gol subiti a partita. Analizziamo il dato e i meriti di Allegri

In seguito alla 28esima giornata di campionato, conclusasi con la vittoria del Milan nel derby, c’è un dato in particolare messo in evidenza da Prime Video, che riguarda la difesa rossonera. Con soli 20 gol subiti in 28 giornate, infatti, il Milan si afferma come la miglior difesa d’Europa per media gol subiti nei top 5 campionati europei, con una media di 0,71.

Al secondo posto c’è l’Arsenal con 22 gol subiti ma in 30 gare e una media di 0,73. Poi ci sono altre due squadre di Serie A, Como e Roma, con 21 gol subiti e una media di 0,75, e chiude la top 5 il Lens con 21 gol subiti ma in 25 gare e una media di 0,84.

Una solidità difensiva ritrovata

Un dato che premia la retroguardia del Milan che in questo preciso momento storico è la migliore d’Europa. I meriti però non sono solo di difesa e portiere, ma derivano dal lavoro di tutta la squadra che difende con un blocco unico e compatto. Da sottolineare, ad esempio, anche il filtro del centrocampo.

Il grande artefice di questa solidità è però Massimiliano Allegri, che fin dal suo arrivo ha cercato di far ritrovare compattezza difensiva ad una squadra che l’anno prima non sapeva quasi più che cosa volesse dire clean sheet. Nelle prossime partite il Milan cercherà di confermarsi: vedremo se lo farà tentando l’aggancio all’Inter in testa alla classifica, oppure più semplicemente blindando un meritato secondo posto.