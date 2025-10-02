La designazione arbitrale per Juventus-Milan

Juventus-Milan: Guida sarà l'arbitro del match. Ecco chi saranno gli assistenti e gli addetti al VAR per la sfida di domenica sera

Dopo la vittoria nel big match contro il Napoli, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo per un altro big match: all’Allianz Stadium di Torino affronterà la Juventus. Ecco la designazione arbitrale per questa prestigiosa sfida della sesta giornata di Serie A.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Insieme a lui ci saranno Colarossi e Rossi C. come assistenti, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Di Bello e Ghersini. Guida in passato ha già arbitrato il Milan in 37 occasioni, con un bilancio di 18 vittorie rossonere, 10 pareggi e 9 sconfitte.