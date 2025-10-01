Milan, il report da Milanello: le condizioni di Tomori

Report da Milanello: Tomori si allena a parte per un fastidio agli adduttori. Al suo posto contro la Juventus pronto Koni De Winter.

Il Milan si è allenato anche oggi a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Tutti gli effettivi hanno lavorato regolarmente in gruppo, ad eccezione di Fikayo Tomori e del lungodegente Ardon Jashari.

Le condizioni di Tomori e la scelta in difesa

Nella scorsa sfida col Napoli, Il difensore inglese aveva accusato un problema muscolare agli adduttori, che lo aveva costretto a chiedere il cambio. Non dovrebbe trattarsi di un problema grave, ma difficilmente Allegri lo rischierà contro la Juve. Al suo posto è pronto Koni De Winter, considerato la primissima alternativa tra i centrali difensivi. Per il belga sarà una partita speciale: ritroverà infatti la Juventus, sua ex squadra, con cui ha già lavorato proprio sotto la guida di Allegri. Per lui, così come per l’altro ex Rabiot, sarà una partita speciale.