Milan, il report da Milanello: le condizioni di Tomori
Home > News Milan

Milan, il report da Milanello: le condizioni di Tomori

Riccardo Focolari
Milano
1 Ottobre, 14:26
Fikayo Tomori
Report da Milanello: Tomori si allena a parte per un fastidio agli adduttori. Al suo posto contro la Juventus pronto Koni De Winter.

Il Milan si è allenato anche oggi a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. Tutti gli effettivi hanno lavorato regolarmente in gruppo, ad eccezione di Fikayo Tomori e del lungodegente Ardon Jashari.

Le condizioni di Tomori e la scelta in difesa

Nella scorsa sfida col Napoli, Il difensore inglese aveva accusato un problema muscolare agli adduttori, che lo aveva costretto a chiedere il cambio. Non dovrebbe trattarsi di un problema grave, ma difficilmente Allegri lo rischierà contro la Juve. Al suo posto è pronto Koni De Winter, considerato la primissima alternativa tra i centrali difensivi. Per il belga sarà una partita speciale: ritroverà infatti la Juventus, sua ex squadra, con cui ha già lavorato proprio sotto la guida di Allegri. Per lui, così come per l’altro ex Rabiot, sarà una partita speciale.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 1 Ottobre, 13:15
Milan, il retroscena su Camarda: detto no al Borussia Dortmund
Francesco Camarda segna il suo primo gol in Serie A. Moretto svela i dettagli del prestito al Lecce e il retroscena sul no al Borussia
Edoardo Benedetti - 1 Ottobre, 11:06
Capello: “Bianconeri più indietro rispetto al Milan”
Riccardo Focolari - 1 Ottobre, 10:04
Milan, le novità sul rinnovo di Saelemaekers
Stefania Palminteri - 1 Ottobre, 09:10
Milan, Leao: “Troppo importante per noi avere i tifosi”
Stefania Palminteri - 30 Settembre, 13:15
Verso Juve-Milan: due cambi per Allegri
Riccardo Focolari - 30 Settembre, 12:26
San Siro, Milan e Inter commentano la vendita: il comunicato
Stefania Palminteri - 30 Settembre, 11:34
Milan, Capello: “In Serie A Modric domina, De Bruyne passeggia”
x