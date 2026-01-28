La designazione arbitrale per Bologna-Milan

Bologna-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Manganiello sarà il direttore di gara, Mazzoleni e Ghersini al VAR.

Dopo il pareggio contro la Roma, è già tempo di pensare ad un’altra trasferta. Martedì alle 20:45 il Milan scenderà in campo allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. Ecco il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Insieme a lui ci saranno Rossi C. e Cavallina come assistenti, mentre Pezzuto sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Ghersini.