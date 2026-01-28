Milan, il bollettino dei diffidati in vista del Bologna

Si allunga la lista dei diffidati in casa Milan in vista della sfida contro il Bologna di martedì sera. Oltre a Youssuf Fofana, con l’ammonizione rimediata domenica a Roma si iscrivono a questo registro anche Zachary Athekame e Adrien Rabiot, che ora sono ad un giallo dalla squalifica per una giornata.
Per quanto riguarda il Bologna, invece, dovrà fare a meno del proprio portiere Skorupski: dopo il rosso diretto ricevuto nella gara contro il Genoa, salterà la sfida contro il Milan.
La solita ammenda per il Milan
In più, per il Milan c’è anche una nuova ammenda per il solito ritardo all’ingresso in campo. Il Giudice Sportivo, per l’ennesima volta in questi ultimi anni, ha disposto una multa ai rossoneri per essersi presentati in ritardo al calcio d’inizio. Di seguito il comunicato ufficiale:
“Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara; recidiva reiterata continuata”.