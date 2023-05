De Siervo: “Il canale della Lega Serie A è una certezza. Da settembre…”

L'amministratore delegato della Lega Serie A ha parlato per fare il punto della situazione sui diritti televisivi del campionato italiano

Discussione sui pacchetti: "Sì, ma non poteva essere messo in discussione un qualcosa di già votato, anche dal Napoli, che aveva votato il bando e perciò i pacchetti. C'è stata una discussione sull'advisor, ma poi è rimasta in sospeso perché De Laurentiis ha deciso di uscire".