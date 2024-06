Deschamps su Maignan: “Episodio Udine? L’ha ferito, non era la prima…”

In merito alla stagione di Mike Maignan e all'episodio degli insulti razzisti nei suoi confronti durante Udinese-Milan, Didier Deschamps

In merito alla stagione di Mike Maignan e all'episodio degli insulti razzisti nei suoi confronti durante Udinese- Mila n, Didier Deschamps , ct della Francia , ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport la sua.

"Episodio di Udine? Sono cose che non dovrebbero più succedere. Quell'episodio l'ha ferito , non era la prima volta.

Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma c'è da dire che nella stagione precedente è stato straordinario, quindi potenzialmente non c'è da preoccuparsi, anche se è stato meno bene nell'ultimo periodo per via di qualche piccolo infortunio".