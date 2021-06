Milan tentazione Raspadori, ma piace a molti club…

Il Milan pensa a Raspadori, ma sul classe 2000 del Sassuolo non ci sono solo i rossoneri, ma molti club europei

Maldini e Massara sono rimasti molto colpiti dal ragazzo che, contro i rossoneri a San Siro, ha messo a segno una doppietta. Il duo mercato lo valuta come giovane attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e al prossimo sposo del club Oliver Giroud.

Su Raspadori però non c'è solo il Milan. Infatti sull'attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana si sta muovendo anche l'Inter. La formazione di Simone Inzaghi infatti avrebbe individuato nel classe 2000 l'erede, qualora dovesse partire e lasciare il Milano, di Lautaro Martinez. Ma il ragazzo non piace solo ai club meneghini. All'estero si muovono con forte interesse club come Olympique Marsiglia e il Lipsia che, a gennaio, arrivò ad offrire ben 15 milioni di euro.