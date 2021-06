Giroud, non finisce qui: vuole il Milan e può liberarsi a zero

Le ultime novità sul possibile arrivo in rossonero dell'attaccante del Chelsea, fresco campione d'Europa, Olivier Giroud.

Continua il tormentone legato al futuro di Olivier Giroud. Il Milan cerca un attaccante di spessore, e da tempo ha individuato nel francese ex Arsenal, un profilo ideale. Recentemente però il francese ha "autometicamete" rinnovato co il Chelsea per un alltro anno. Non ci sono dubbi però che il desiderio di Giroud sia quello di andare al Milan, ma dovrà prima ottenere dal Chelsea lo svincolo gratuito. I rapporti tra il giocatore e Roman Abramovich sono molto buoni e per questo non è escluso che alla fine il Chelsea possa decidere di liberarlo gratis, ma solo per andare in una squadra estera. E questa formazione è proprio il Milan che gli ha già offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione.