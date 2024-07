Milan, Daniel Maldini in uscita: Galliani lo riporta al Monza

Il Milan si sta muovendo molto in questi giorni, per dare forma al proprio mercato . Oltre alle trattative in entrata, il club rossonero sta lavorando anche ad alcune operazioni in uscita . E una di queste riguarda Daniel Maldini .

Come riferito da Sky Sport infatti, è fatta per il passaggio del classe 2001 al Monza. Dopo la positiva esperienza in prestito nella scorsa stagione, in cui ha collezionato 11 presenze, 4 gol e 1 assist, il trequartista è pronto a tornare in biancorosso.