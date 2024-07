Galliani: “Il 13 agosto ci sarà il trofeo Berlusconi per ricordare…”

E' stata ufficializzata la data della seconda edizione del Trofeo Berlusconi tra Milan e Monza, in programma il 13 agosto alle ore 21:00

E' stata ufficializzata la data della seconda edizione del Trofeo Berlusconi tra Milan e Monza, in programma il 13 agosto alle ore 21:00. In merito a questa partita è intervenuto anche l'ex storico dirigente del Milan, Adriano Galliani oggi Amministratore Delegato del Monza.

Queste le dichiarazioni di Galliani a margine della conferenza organizzata con Motorola presso lo spazio Lenovo di Milano: “Ho avuto la buona sorte di incrociare la mia vita a quella del presidente per quarantacinque anni e quindi è il minimo che va fatto per la persona che è stata. Non mi passa mai la morte del presidente, il 13 agosto ci sarà questa partita nel magico San Siro a ricordare i suoi amori: il Milan e il Monza“.