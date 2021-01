Dalla Spagna – Gaya vuole lasciare il Valencia, Maldini prepara l’attacco

MILANO – La voglia di vincere del Milan questo scudetto ha portato il club di via Aldo Rossi a essere tra i protagonisti di questi mercato. Una sessione che si chiuderà lunedì e che potrebbe regalare ancora una sorpresa ai tifosi rossoneri. Maldini e Massara hanno rinforzato la rosa di Pioli regalandogli un centrocampista, Soualiho Meité, un attaccante che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, e un difensore Fikayo Tomori. Operazioni importanti a costo zero. O quasi visto che si tratta o di prestiti con diritto di riscatto o di svincolati.

Eppure nonostante gli sforzi fatti dalla società la rosa di Pioli è ancora priva di un giocatore che possa far rifiatare Theo Hernandez. Infatti con la cessione di Andrea Conti al Parma, il tecnico si è ritrovato con appena 3 terzini: 2 destri, Calabria e Dalot, e 1 uno sinistro, il francese. Ci sarebbe anche Kalulu, che l’ex tecnico viola vede più come centrale che come esterno. Urge dunque un vice Theo Hernandez.

Nelle ultime settimane, una volta definite le partenze di Conti e di Mateo Musacchio, Maldini e Massara si sono concentrati per portare all'ombra del Duomo Junior Firpo dal Barcellona. Una trattativa che sembra essere conclusa ma Koeman, all'ultimo minuto, ha deciso di tenere il ragazzo. Non sono mancate le alternative come Vina del Palmeiras (anche se alla nostra redazione non risulta, clicca qui). Ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte interesse per un altro giocatore della Liga come Gaya del Valencia. Lo spagnolo avrebbe espresso la volontà di cambiare aria e visto la non ottima situazione economica del club iberico potrebbe partire a prezzo di saldo. Maldini e Massara sembrerebbero interessati al classe '95 e potrebbero concludere l'affare nelle prossime ore. A riportare la notizia è il portale "Chiringuito"