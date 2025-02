Milan, la Curva Sud Milano non ci sta: “Altra sconfitta oscena. Vergogna!”

Dopo la sconfitta del Milan sul campo del Torino, la Curva Sud Milano ha espresso sui social il suo dissenso per le prestazioni della squadra

Ieri il Milan ha perso 2-1 contro il Torino allo stadio Grande Torino, nel match della 26esima giornata di Serie A. Una sconfitta che fa seguito all' eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e chiude una settimana da incubo. Dopo questo ennesimo risultato negativo, la Curva Sud Milano , che già ieri aveva espresso il suo dissenso dal settore ospiti, ha preso posizione sui social.

Il comunicato della Curva Sud Milano

"Dopo Zagabria, dopo Rotterdam, dopo l'eliminazione, dopo tutto questo oggi (ieri, ndr) dovevamo vedere un Milan con la bava alla bocca... E invece un'altra sconfitta oscena, figlia di una società inesistente senza programmazione, figlia di errori che non si vedono neanche all'oratorio, figlia di molti giocatori che una maglia come la nostra non meriterebbero di indossarla neanche nei camerini del Milan Store. Vergogna!".