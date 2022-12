Cristiano Ronaldo al Milan? Il portoghese sogna il ritorno in Serie A

Il campionato di calcio è fermo ormai da alcune settimane per permettere alle Nazionali di prendere parte ai Mondiali in Qatar, arrivati oggi ai quarti di finale. Questa sosta sta permettendo al Milandi ricaricare le pile, in vista del tour de force che partirà da gennaio. I rossoneri infatti saranno impegnati in campionato, in Champions League, ma anche in Coppa Italia e nella finale di Supercoppa. Un periodo davvero intenso per gli uomini di Pioli, che non vogliono farsi trovare impreparati.