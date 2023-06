Criscitiello: “Trattativa Tonali-Newcastle, è lei l’artefice di tutto”

“Erano le 22.58 quando leggo un sms “ chiamami che è importante “. Risposta: “ Sta iniziando la trasmissione, scrivimi per favore “. Insiste: “ Chiamami “. Allora saluto gli ospiti -siamo pronti, partiamo- due parole veloci e super spot. 45 secondi, dice la regia. Parte la chiamata e la fonte mi spiazza “ Tonali ha fatto con il Newcastle. Riso va a Londra. Al Milan 65 milioni ma vedrai che porterà a casa qualcosa in più perchè Furlani non è Maldini “. Uh mamma. La fonte è la mia preferita. Tempo di verificare non c’è, due ragionamenti, due sms e in diretta su Sportitalia la sparo”.

Il ruolo di Marianna Mecacci

“Tutto tace intorno. Tonali in Premier era impensabile. La notizia dell’estate. Cuore rossonero che non batte più. 24 ore e boom. Presa in pieno. Riso va a Londra e torna per chiudere con i dirigenti del Milan. La sua collaboratrice, Marianna Mecacci, resta a Londra un giorno in più. Lei è l’artefice di tutto da quando disse a Tonali molliamo Bozzo e andiamo con Riso. La vera mente è lei. Non la conosco ma me la dipingono come una tosta, che non si ferma mai e che le idee le ha ben chiare. Brava, la Signora. Ha anche il figlio 2008 che è una promessa del Milan. La notizia fa il giro del Mondo. Tonali se ne va e qui tutti ci hanno guadagnato. Il Milan che porta a casa più soldi del reale valore di Tonali, il calciatore che fa 8 milioni per 6 anni e i suoi agenti. In queste trattative devi incassare senza fiatare. Se ci fosse stato Maldini avrebbe pensato alla piazza e alla sua immagine ma la cassa è della proprietà e queste trattative si chiudono non si discutono”.