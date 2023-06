Pulisic: “Ho bisogno di un club che mi faccia giocare e mi dia fiducia”

Il Milansta sondando il mercatoalla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno nomi graditi in casa rossonera è quello di Christian Pulisic. L'esterno offensivo class 1998 sembra in uscita dal Chelsea, visto che con i tanti arrivi dal mercato, potrebbe essere chiuso. Giocatore giovane e statunitense, sarebbe gradito a proprietà e staff tecnico.