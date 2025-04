Costacurta sicuro: “Il Milan attuale sarebbe perfetto per Allegri. Ma io…”

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore ha parlato del possibile ritorno del tecnico sulla panchina rossonera

Il Milan è impegnato nella pianificazione della prossima stagione. E oltre alla ricerca del nuovo direttore sportivo , c'è ovviamente da fare un'altra scelta importante: quella sul nuovo allenatore . In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato della possibilità del ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri .

Le parole dell'ex difensore rossonero

"La squadra attuale sarebbe perfetta per lui. E Max è una garanzia se vuoi tornare subito nelle prime quattro. Allo stesso tempo ammetto di non essere esattamente innamorato di ciò che propone. Faccio il tifo per un allenatore 'giochista', che presenti una squadra che comandi nella metà campo avversaria: è ciò che i tifosi del Milan dovrebbero sempre avere, specialmente oggi che c'è da restituire entusiasmo. E poi il bel gioco è parte della storia del Milan: vorrei che finalmente tornasse dopo che negli ultimi anni si è visto molto poco". Intanto colpo di scena Tare: l'allenatore sarà...