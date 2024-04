Costacurta: “Chukwueze mi sembra che si sia risvegliato del tutto”

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato alla trasmissione 'Sky Calcio Club'

Stefania Palminteri Redattore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 15:31)

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato alla trasmissione 'Sky Calcio Club' su alcuni dei principali temi di attualità in Serie A.

"Io credo che sia da sottolineare maggiormente questa scelta di Pioli di fare qualche gol in più rispetto agli avversari. In realtà, e mi riferisco a Milan-Roma, in un certo senso io credo che, con la nuova posizione di Paulo Dybala, Theo Hernández e Rafael Leão da quella parte probabilmente invertiranno quelle che erano le condizioni, anche se questo ragazzo (Chukwueze n.d.r.)a me sembra che si sia risvegliato del tutto. E quindi da questa parte credo che questo crea dei problemi, se lì non giocherà Pulisic, che secondo me è il miglior acquisto del mercato del Milan".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.