Costacurta: “Cambio modulo? E’ stata una mossa per stimolare i calciatori”

Nel frattempo il Milan di Stefano Pioli è al lavoro, per prepararsi al meglio alla sfida che li vedrà protagonisti domenica sera a San Siro. Stiamo parlando ovviamente di Milan-Atalanta, match valido per la 24a giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara fondamentale per i diavoli che vorranno ottenere il successo, per allontanare ancor di più i bergamaschi dalle proprie spalle, posizionati oggi a -3 punti. Spetterà, dunque, al miglior Leao e compagni ad annientare la formazione di Gasperini.