Milan, tonfo Dea al Gewiss Stadium: rossoneri a +3 da Gasperini

Gasperini atteso a San Siro domenica alle 20.45 da un Milan in netta ripresa a 44 punti in classifica e a +3 dalla Dea

Il Lecce delle meraviglie piega anche l'Atalanta di Gasperini nel match di ieri. I giallorossi vincono per l'ennesima volta contro una big e si lanciano a 27 punti in classifica. Nerazzurri svogliati, distratti e meno precisi del solito: 2-1 per la squadra di Marco Baroni , risultato fotocopia della gara di andata. E così dopo il successo contro i biancocelesti settimana scorsa, gli uomini di Gasp frenano al Gewiss Stadium davanti al suo pubblico (ancora una volta l'Atalanta fa meglio in trasferta che in casa).

Quest'anno sta mancano la continuità alla Dea: con l'assenza di Scalvini, De Roon, Hateboer, Pasalic e Zapata in attacco, la squadra ha cambiato volto. Approccio sbagliato e porta di nuovo "sporcata" dopo nemmeno 250 secondi. E domenica sera sarà la volta del Milan che ospiterà in casa l'Atalanta a San Siro alle 20.45. Mancherà Demiral ma torneranno Scalvini e De Roon. E sarà un match chiave per la stagione sia dal punto di vista psicologico e mentale sia da quello del morale. I rossoneri sono reduci da 3 vittorie di fila (tra campionato e Champions League) a porta inviolata. E l'Atalanta punta ad agganciare il Milan in classifica ora a quota 44 punti. La frenata di ieri rappresenta per Gian Piero Gasperini un'importante occasione sprecata per i suoi.