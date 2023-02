Una poltrona per due: la Roma vince e raggiunge il Milan in classifica

Vittoria di misura per Mourinho che nel posticipo di ieri sera all'Olimpico schiaccia l' Hellas Verona e si piazza terzo in classifica assieme al Milan . Il gol di Solbakken chiude il discorso e regala 3 punti preziosi ai giallorossi. Un successo arrivato grazie al cinismo e alla tenacia degli uomini di Mou, reduce dalla sconfitta contro il Red Bull Salisburgo in Europa League. La vittoria di ieri sera è un campanello d'allarme per le pretendenti per la corsa Champions . Pochi i punti di differenza tra una squadra e l'altra nella parte alta della classifica (eccezion fatta ovviamente per il Napoli ).

Al termine della gara il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: "Mi dispiace che la gente non dà il credito che loro meritano per il lavoro che stiamo facendo in circostanze molto difficili, che la gente non capisce o non vuole capire. Per questo motivo sono molto grato. Avrò tanto da dire, ora non è il momento. In un anno e mezzo qui io non ho mai concesso un'intervista, parlo solo in conferenza stampa e alle tv nel pre e nel post-partita perché sono obbligato altrimenti arriva una multa al club o a me. Interviste zero: magari sbaglio, ma voglio aspettare fino alla fine".