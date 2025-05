Il Milan ha scelto Tare come nuovo direttore sportivo e il dirigente è pronto a mettersi al lavoro per ricostruire: c'è aria di cambiamenti

Dopo una lunga telenovela e un casting che sembrava infinito, il Milan ha trovato in Igli Tare il suo nuovo direttore sportivo . Ora il dirigente dovrà subito mettersi al lavoro per ricostruire la squadra dopo una stagione fallimentare.

Il ds avrà subito questioni importanti da risolvere, dalla scelta dell'allenatore ai rinnovi di contratto di alcuni big della rosa, come Mike Maignan e Theo Hernandez , il cui futuro è ancora in dubbio. E oggi infatti il Corriere dello Sport titola: " Tare trasforma il Milan ".

Tare avrà parecchi grattacapi, ma in carriera ha già dimostrato di sapersi muovere in situazioni complicate. E del resto questo è uno dei motivi per cui l'ad Giorgio Furlani ha deciso di puntare su di lui. E l'impressione è che il dirigente sia pronto a fare diversi cambiamenti. Intanto i primi nomi della campagna acquisti fanno sognare...