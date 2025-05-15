Condò: “Al Milan c'è tanto da fare, la governance non è chiara”
Condò: “Al Milan c’è tanto da fare, la governance non è chiara”

Lorenzo Focolari
15 Maggio, 15:40
Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato dopo la vittoria del Bologna contro il Milan nella finale di Coppa Italia di ieri sera...

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato il giornalista Paolo Condò che ha detto: “Ieri sera in tribuna la presenza dei rappresentanti del fondo Elliott e l’assenza del proprietario Gerry Cardinale, che avrà certamente avuto altri pressanti impegni ma insomma, il culmine della stagione del Milan era ieri all’Olimpico. La questione del direttore sportivo, se mai verrà risolta, ci dirà dei piani futuri del club rossonero, a partire da una governance che, ci dispiace ripeterlo, non è chiara”.

“Aggiungendo la Coppa Italia alla Supercoppa, Sergio Conceicao avrebbe avuto carte in mano per sollecitare la conferma, sempre che la desiderasse davvero. La sconfitta lo spinge verso l’uscita, in attesa che si diradi la nebbia su quale allenatore sia in entrata. C’è molto da fare insomma, e la sensazione è che in questa primavera il [fncvideo id= autoplay=true]abbia perso altro tempo”. Intanto il Milan sogna un colpaccio dal Liverpool

