Il Milan sogna un colpaccio dal Liverpool: sta girando una news folle! | Calciomercato

Coppa Italia contro il Bologna a parte, in casa Milan negli ultimi giorni stanno tenendo banco anche alcune clamorose indiscrezioni di calciomercato relative a Tijjani Reijnders . La notizia del forte interesse da parte del Manchester City di Guardiola è stata confermata da più parti, sia in Inghilterra che qui in Italia, da fonti assolutamente autorevoli. Che i Citizens tenteranno un affondo concreto e multimilionario in etate sembra dunque una certezza. E con il Milan fuori dalla Champions League , questo è un fattore di rischio importante per la permanenza di Reijnders a Milano.

Milan, il possibile sostituto di Reijnders dal Liverpool

L'indiscrezione è stata rilanciata da calciomercato.it, secondo cui il Milan - in caso di addio di Reijnders - potrebbe bussare alla porta dei Reds per il super centrocampista Dominik Szoboszlai. L'ungherese, vecchio pallino di mercato del club rossonero, è ormai esploso a grandissimi livelli in Inghilterra, diventando uno dei calciatori più forti d'Europa nel suo ruolo. Per questo a 24 anni Szoboszlai ha un valore di mercato che sfiora gli 80 milioni di euro. Una cifra mostruosa, che il Milan potrebbe permettersi solamente con qualche cessione illustre (proprio come quella di Reijnders). Sarebbe un profilo perfetto per il Diavolo: forte fisicamente e dalle qualità tecniche straordinarie, in questa stagione il classe 2000 ha messo la firma su ben 7 gol e 9 assist in 47 partite. Strappare Szoboszlai al Liverpool comunque sarebbe un'impresa davvero complicata e affatto scontata. Parlando invece di qualcosa di ben più concreto, occhio ad altre piste bollenti. Il Milan sogna questi 7 colpi di calciomercato: c'è pure un nome clamoroso! <<<