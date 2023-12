Condò: “Unica a galleggiare che non esclude del tutto superiori ambizioni”

“Prendiamo il Milan, unica a galleggiare in una posizione che non esclude del tutto superiori ambizioni: mercoledì a Newcastle ha dato alla sua navigazione un colpo di timone più forte di quanto probabilmente sia sembrato, perché se è vero che l’uscita dal torneo massimo brucia, l’accesso a una coppa contendibile.

La Champions League non lo era, l’Europa League sì — ha dato una nuova profondità alla stagione. I giocatori l’hanno subito percepito, perché il 3-0 al Monza è stato un cesto natalizio ricco di freschezza, di gioco e di giocate, fino alla fiaba di Simic debuttante goleador. La possibilità di ripristinare una difesa ordinata, garantita dal recupero di Kjaer, ha avuto un ruolo nel mezzogiorno di fuoco rossonero. L’altro recital si deve a Leao, che continua a segnare poco e ispirare molto, e prima o poi dovremo chiederci se quel suo numero 10 non voglia dire esattamente questo, e cucirgli addosso il mercato”.

