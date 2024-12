Benitez sulla Supercoppa: “L’Inter sulla carta ha qualcosa in più”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Rafa Benitez che sulla Supercoppa Italiana ha detto: "C’è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli. Inter-Atalanta è una semifinale di lusso: giocano le squadre che, insieme agli azzurri, stanno dando uno strappo alla Serie A. Non si arriva lassù per caso, con 41 e 40 punti. Saranno loro a giocarsi lo scudetto, anche se è ancora presto per fare previsioni definitive”.