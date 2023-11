Chiesa: “La possibilità del fallimento c’è, ma siamo l’Italia e dobbiamo…”

Federico Chiesa ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista dell'impegno di domani contro la Macedonia del Nord

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Federico Chiesa che ha detto: “Che Italia sta nascendo? Ci sono tanti giocatori nuovi, ma anche tanti giocatori che hanno vinto l'Europeo. Siamo un giusto mix. Dobbiamo raggiungere la qualificazione, altrimenti siamo qui a parlare del nulla... Dobbiamo qualificarci, siamo l'Italia. C'è la possibilità di questo fallimento come c'è stato quello culminato con la notte di Palermo. Ma noi scendiamo in campo consapevoli di voler raggiungere l'obiettivo".

Su cosa è cambiato con Spalletti in campo — "Per un esterno le indicazioni sono sempre quelle, soprattutto in Europa servono per l'uno contro uno, per la superiorità numerica. Cambia qualcosa a centrocampo, ma a livello di esterni e di punta i movimenti sono quelli. Il mister chiede tanto, speriamo domani di farlo vedere in campo".

