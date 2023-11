Calciomercato, Sky dà l’annuncio a sorpresa: “Il Milan lo vuole davvero!” / News

E' un Milan ancora una volta attivissimo sul fronte del calciomercato, che tra gennaio e la prossima estate dovrà portare dei risultati importanti. Furlani, Moncada e D'Ottavio saranno nuovamente chiamati a un lavoro enorme, con l'obiettivo di colmare le evidenti lacune dell'attuale rosa rossonera ed evitare altri errori di valutazione. Per questo motivo i dirigenti milanisti stanno già lavorando con grandissima attenzione, sondando il mercato internazionale alla ricerca dei profili più giusti per il Milan del prossimo futuro. Anche perché, stando alle ultime news che circolano in ambiente rossonero, sono previsti interventi importanti praticamente per ogni reparto della squadra. A tal proposito, proprio in queste ore Sky Sport ha rivelato un nuovo nome completamente a sorpresa che sarebbe finito nel mirino del Milan <<<