Champions League, al via il settimo turno: il programma completo

Il Milan sarà impegnato domani sera con il Girona a San Siro, ma intanto già oggi partirà il settimo turno della Fase Campionato di Champions

Oggi inizierà il settimo turno della Fase Campionato di Champions League. In attesa del Milan, che sarà impegnato domani sera a San Siro contro il Girona, questa sera scenderanno in campo tre italiane. L’Atalanta ospiterà lo Sturm Graz, il Bologna affronterà in casa il Borussia Dortmund, mentre la Juventus andrà in Belgio per affrontare il Brugge. Ecco il programma completo.

Martedì 21 gennaio alle 18:45

Monaco-Aston Villa

Atalanta-Sturm Graz

Martedì 21 gennaio alle 21

Atletico-Bayer Leverkusen

Bologna-Borussia Dortmund

Brugge-Juventus

Stella Rossa-Psv Eindhoven

Liverpool-Lille

Slovan Bratislava-Stoccarda

Benfica-Barcellona

Mercoledì 22 gennaio alle 18.45

Shakhtar Donetsk-Brest

Lipsia-Sporting

Mercoledì 22 gennaio alle 21

Milan-Girona

Sparta Praga-Inter

Arsenal-Dinamo Zagabria

Celtic Glasgow-Young Boys

Feyenoord-Bayern Monaco

Psg-Manchester City

Real Madrid-Salisburgo.

