Champions League: nuovo sold-out al Meazza, ma il record è inarrivabile

Domani sera torna la Champions League e torna immancabile anche il sold out al Meazza. Ma contro il Porto , scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non si andrà a ritoccare il record di incasso nerazzurro, che restano i 7,8 milioni ricavati per la sfida contro il Barcellona nel dicembre 2019. Una cifra che è stata per anni il record per il calcio italiano, ma è stato distrutto pochi giorni fa da Milan -Tottenham , con cui si è raggiunta la nuova cifra record di 9 milioni .

Nuovo impianto, spunta una nuova ipotesi:

I tifosi rossoneri, aspettano e sperano da tanto tempo di poter avere un impianto privato all'avanguardia, che possa aumentare il prestigio del club e gli introiti della società. Negli ultimi giorni è spuntata una nuova alternativa, ovvero un area dove poter costruire l'impianto. Si tratta del terreno dell'ippodromo La Maura, sempre in zona San Siro, è una delle ipotesi al vaglio della società. Il sindaco, Beppe Sala, più prudentemente dichiara che non ha avuto una comunicazione ufficiale dalle squadre. Ma aggiunge: "A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla".