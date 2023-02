Milan, Panchina d’oro per mister Pioli: oggi atteso a Coverciano

Oggi Stefano Pioli è atteso nel centro di Coverciano per ricevere la Panchina d'oro per la stagione passata che ha portato alla vittoria dello scudetto per il Diavolo. Stagione che ha consegnato ai rossoneri il diciannovesimo titolo della sua storia. Un premio di grande prestigio dove a votare sono i colleghi tecnici stessi. Si tratta della 31a edizione ed è l'evento che celebra gli allenatori italiani. Oltre a lui verranno premiati anche i migliori allenatori della scorsa Serie A, B e C maschile ma anche ai migliori tecnici dell'ultima Serie A e B femminili, della Serie A. Per il settore giovanile infine le votazioni si sono svolte on-line.