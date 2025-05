Il Milan cerca ancora il ds: ora torna in auge il nome di Tare

Il Milan, che non andrà in Europa, deve pensare alla ricostruzione, a partire dal nuovo direttore sportivo: l'ex ds della Lazio è in corsa

Lorenzo Focolari Redattore 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 10:02)

Vai nel canale Telegram del Milanista >

La sconfitta di Roma ha messo il punto definitivo a una stagione drammatica: il Milan non sarà in Europa il prossimo anno. Per questo ora il club deve pensare alla ricostruzione, a partire dal nuovo direttore sportivo.

Oggi il Corriere dello Sport titola così: "Ds, ora il Milan torna su Tare". Secondo il quotidiano, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma con l'ex ds della Lazio, che al momento è senza squadra. Ma non c'è ancora una decisione definitiva.

Nelle scorse ore c'è stato anche un contatto con Lee Congerton, oggi all'Al-Ahli ed ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport dell'Atalanta. Interpellato su questo punto ieri sera a Dazn, Geoffrey Moncada non ha voluto commentare. Intanto Cardinale pronto a lasciare: l'indicrezione clamorosa...