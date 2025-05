Cardinale vende il Milan? Sta girando una voce pesantissima | News

Dire che Gerry Cardinale non sia particolarmente ben visto dai tifosi del Milan è un eufemismo. La piazza rossonera infatti sta contestando apertamente e aspramente il numero uno del club ormai da tanto tempo e i risultati disastrosi di questa stagione hanno contribuito a inasprire la protesta e il malcontento generale intorno alla gestione dell'imprenditore statunitense. Gran parte dei sostenitori del Diavolo continua a invitare il numero uno di RedBird a farsi da parte e vendere il Milan. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore in ambiente rossonero sono rimbalzate alcune news decisamente clamorose che parlano appunto di Cardinale e del possibile futuro del club di Via Aldo Rossi <<<