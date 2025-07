Milan alla ricerca del centravanti: Vlahovic e Boniface e un nome nuovo

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti. Massimiliano Allegri ha chiesto un altro numero nove da affiancare a Santiago Gimenez e per questo Igli Tare sta sondando diversi profili alla ricerca del giocatore giusto.

In questa prima fase del mercato i Blues hanno acquistato Liam Delap e Joao Pedro, che hanno soffiato il posto al senegalese durante il Mondiale per Club. Il Chelsea è pronto a cederlo, ma per almeno 45 milioni di euro. I rossoneri hanno avuto un primo contatto informativo con l'intermediario.