Furlani: “L’obiettivo è tornare competitivi. Tare e Allegri sono al top”

Le sensazioni verso la prossima stagione: "Non l'ho nascosto ed è inutile farlo: la stagione passata non è andata come volevamo. Ripartiamo da questa stagione con l'obiettivo che abbiamo tutti gli anni, cioè quello di essere competitivi per vincere le competizioni in cui ci troviamo. Abbiamo fatto con Tare e Allegri degli innesti molto importanti per la nostra struttura, con cui stiamo lavorando in modo cooperativo e per fare in modo che questa sia una stagione di successo. Le prime sensazioni sono buone ma finché non si comincia a giocare e non si vincono le partite, poco conta".