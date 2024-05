Milan, il centravanti e altri tre: ecco gli innesti per Fonseca

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle priorità del calciomercato del Milan in vista dell'arrivo del tecnico portoghese

Paulo Fonseca sta per diventare il nuovo allenatore del Milan . Ormai è solo questione di tempo e poi arriverà l'ufficialità. E dopo questa formalità il club si potrà concentrare al 100% sulla costruzione della squadra . A proposito del futuro e del mercato , l'edizione odierna di Tuttosport titola così: " Per il 4-3-3 di Fonseca serve un poker di titolari ". Sarà questo quindi il modulo scelto dal portoghese, che indirizzerà anche gli acquisti.

Le altre priorità dei rossoneri saranno un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. Per il centrale il primo obiettivo è Alessandro Buongiorno del Torino, per l'esterno destro è Tiago Santos del Lille. Per il centrocampista invece ci sono i nomi di Youssouf Fofana del Monaco e di Sofyan Amrabat della Fiorentina.