Cassano: “Napoli avvelenato in Champions, per il Milan sarà complicato”

L'ex attaccante rossonero, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha parlato della partita del Maradona e delle prossime sfide

Redazione Il Milanista

La grande vittoria del Milanal Maradona fa ancora parlare. Il 4-0 rifilato dai rossoneri al Napoli è stato un risultato che ha sorpreso molti, visti i pronostici della vigilia. Ed è stato un risultato che ha cambiato gli equilibri in vista del doppio confronto in Champions League. A tal proposito, Antonio Cassano si è espresso in un video su Instagram.

Le parole dell'ex rossonero: "Parto dal Napoli. Secondo me è la prima partita quest’anno dove non è stato il Napoli. Il Milan ha vinto una partita sul campo, arrivavano prima sulla palla, hanno giocato meglio, erano più freschi, avevano più voglia. Il Napoli è stato molto, molto superficiale. Ha sbagliato molto. Il Milan in mezz’ora è riuscito a fare due gol e ha indirizzato la partita. Poi il Napoli cos’ha fatto? Si è buttato in avanti e a ogni azione il Milan poteva fare gol".

Cassano ha proseguito: "Però è un inciampo in otto mesi, che ci può stare assolutamente. Quello che voglio dire oggi sarà molto importante in ottica Champions. Questa sconfitta darà molti più vantaggi al Napoli che al Milan. Il Napoli non è questo, sarà avvelenato nelle due partite di Coppa dei Campioni. Il Milan è tornato al 4-2-3-1 e non avrà grandi vantaggi perché saranno convinti di poter battere il Napoli. Sicuramente sì, ma sarà molto complicato. Il 4-2-3-1 è il modulo del Milan, però in Coppa dei Campioni sarà complicato per il Milan".