Cassano: “Complimenti al Milan e a Pioli per la reazione post derby”

L'ex attaccante del Milan, ai microfoni della Bobo Tv, ha fatto i complimenti ai rossoneri per la reazione avuta dopo la sconfitta nel derby

Il Milan ha iniziato la stagione in maniera brillante. Nelle prime 8 giornate di Serie A, i rossoneri hanno ottenuto 7 vittorie e 1 sola sconfitta , quella nel derby contro l'Inter .

La squadra di Pioli ha saputo reagire al 5-1 subito nella stracittadina, tornando subito a fare una striscia vincente e staccando proprio i nerazzurri in classifica . Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha elogiato questo rendimento del Milan.

Le parole dell'ex rossonero: " Bisogna essere onesti e fare i complimenti al Milan, ma soprattutto a Pioli che è riuscito a cambiare quasi 6 titolari e a far rendere molto bene i nuovi giocatori . Il Milan gioca bene, la reazione dopo la manita nel derby è stata da grande squadra . Bravo il mister, che è soprattutto una brava persona".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.