Leao: “Capitano del Portogallo? Chi lo sa, ne sarei orgoglioso”

Il numero 10 del Milan, impegnato con la nazionale portoghese, ha parlato in conferenza stampa della fascia di capitano e della titolarità

Il campionato è fermo per gli impegni delle nazionali. Tra i giocatori del Milanche sono partiti con le proprie rappresentative c'è Rafael Leao. Il numero 10 rossonero ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo.

L'attaccante ha risposto su un possibile futuro da capitano della nazionale: "Sì, certo che mi piacerebbe, sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Rappresentare la Nazionale è un motivo d'orgoglio, ancora di più con la fascia di capitano. Non lo so, chi lo sa. Ma ne sarei molto orgoglioso".

Al portoghese è stato chiesto se si sente di dover essere titolare visto quanto fatto al Milan: "Come dico sempre, sono molto felice di essere qua, ho la fiducia del mio allenatore. Spetta al ct decidere, io do sempre il massimo. Se non dovessi ottenere un posto, non sarò triste, perché abbiamo un’ampia gamma di giocatori di qualità. Sono qui e sono qui per aiutare. Ritorno al Dragao? È chiaramente uno stadio speciale. Ho fatto il mio debutto in campionato per lo Sporting e anche per la Nazionale nei play-off. Sarà un aiuto incredibile e un fattore molto importante per la partita di venerdì".

