Cassano: “Unica speranza per il Milan il ritorno di Leao, altrimenti…”

L'ex attaccante, ex di Milan e Inter, ai microfoni della Bobo Tv, ha parlato del successo nerazzurro nella semifinale d'andata coi rossoneri

Redazione Il Milanista

Il Milandomani sarà impegnato sul campo dello Spezia, per la 35esima giornata di Serie A. La sfida con i liguri sarà in mezzo tra andata e ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter. La gara di andata ha visto i nerazzurri vincere per 2-0, mostrando una superiorità inaspettata, soprattutto nel primo tempo. Martedì ci sarà il ritorno, in cui il Milan dovrà provare la rimonta.

Sulla sfida europea si è espresso anche Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv. Questa l'opinione del doppio ex sul match d'andata: "La mossa più a sorpresa che mi è piaciuta da 3-4 mesi a questa parte è Darmian a fare il terzo centrale a destra. Quando c'è da massacrare Inzaghi lo massacro, ma se c'è da dargli meriti, glieli do. Poi c'è Dzeko, che non ha sbagliato un pallone. L'Inter meritava di vincere il derby con 3-4 gol di scarto".

Poi Cassano ha continuato: "Se i nerazzurri sono questi, non c'è partita. L'unica speranza per il Milan è il ritorno di Leao, anche perché la mia impressione è che non avessero armi. Comunque ripartirei da Inzaghi solo nel caso alzi la Champions League, anche se sono in disaccordo. Un mese fatto bene non può cancellarne 20 fatti male".