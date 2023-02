Capitolo infortuni: nelle prossime 48 ore nuovi esami per Maignan

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore ci saranno nuovi esami per chi è ai box...

Redazione Il Milanista

Il Milan è nel suo momento peggiore, degli ultimi tre anni. Bisognerà però guardare lo stesso avanti, per ricominciare ad ottenere punti e per provare a non vanificare ciò che di buono è stato fatto.

Per invertire la rotta servirebbe recuperare gli infortunati, perché è ormai da troppo tempo che rossoneri non riescono a disporre della propria rosa al completo e che devono fare a meno di pezzi importanti in tutti i reparti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore ci saranno nuovi esami per chi è ai box. Grande apprensione c’è soprattutto per la situazione legata a Mike Maignan e Ismael Bennacer.

Il portiere francese è ormai in infermeria da fine settembre e Stefano Pioli non ha praticamente mai potuto contare sul suo fondamentale apporto quest’anno. L’infortunio e le varie ricadute hanno impedito all’ex Lille di tornare a disposizione presto e l’estremo difensore deve comunque intensificare il lavoro prima rientrare in campo. Le previsioni, secondo la rosea, non fanno certamente sorridere i tifosi dei diavoli.

Il primo pensiero va alla sfida d’andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio a San Siro contro il Tottenham di Antonio Conte. Sia il portiere che il centrocampista proveranno ad esserci, per continuare a scrivere la storia insieme.