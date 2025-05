Capello: “Allenatore? Il Milan è in alto mare, doveva muoversi prima”

L'ex tecnico del Milan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero

Ancora non c'è la scelta dell'allenatore : "Mi pare che le cose siano un po' in alto mare. Ho letto di Allegri, che ora sembra più vicino al Napoli, nel caso Conte vada alla Juventus. Poi di Italiano, che però potrebbe rimanere a Bologna. La verità? Dall'esterno vedo tutto tranne che idee chiare. E ora toccherà a Tare trovare una soluzione".

Milan nella situazione del Napoli dell'anno scorso: "Mi sta chiedendo se anche ai rossoneri servirebbe un tecnico 'di garanzia'? Ovviamente sì. Ma se lo stesso Conte non è disponibile e su Allegri ti fai anticipare dagli altri, non è che ne veda poi altri all'orizzonte. Per questo era necessario muoversi prima, avere le idee chiare e agire".