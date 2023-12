Capello: “Pioli in Champions è stato intelligente, ma occhio al Monza”

Dopo il successo esterno al St. James Park in Champions League contro il Newcastle, il Milan di Stefano Pioli dovrà vedersela nel match...

Dopo il successo esterno al St. James Park in Champions League contro il Newcastle, il Milandi Stefano Pioli dovrà vedersela nel match casalingo contro il Monza. Il match è programmato per domenica alle ore 12:30, contro una formazione che ha dimostrato più volte di saper mettere in seria difficoltà anche le grandi del nostro campionato.

Fabio Capello ha parlato così delle due partite, quella che c'è stata e quella che verrà, alla Gazzetta dello Sport: "Il Monza fa un bel calcio, ha coraggio, gioca sempre la palla in avanti. Non sarà facile per Pioli, che però nell’ultima di Champions è stato intelligente, rinunciando a giocare uomo su uomo e schierandosi quasi a zona, per poi approfittare del calo fisico degli inglesi".

