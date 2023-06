Capello: “Il calcio italiano è cresciuto. Tre finali perse, ma…”

Ieri sera l'Inter ha perso 1-0 nella finale di Champions League contro il Manchester City . L'Italia quindi è uscita a bocca asciutta dalle tre finali europee , in ognuna delle quali aveva una rappresentante. In precedenza c'era stata la sconfitta della Roma ai rigori contro il Siviglia in Europa League e quella della Fiorentina per 2-1 contro il West Ham in Conference League .

Le parole dell'ex allenatore del Milan: "Avevo detto che non c’era molta distanza tra le squadre. L’Inter ha sprecato troppo: io ne so qualcosa, visto che ho perso finali in questo modo. Il calcio italiano è cresciuto, è la terza finale che perdiamo. Le abbiamo perse tutte male, nessuna ci ha dominato. Possiamo giocarcela con tutti con personalità. Con pochi ritocchi questa Inter può essere competitiva sia in campionato che in Champions. Servono i giocatori giusti nei posti giusti. In queste partite devi essere preciso, non puoi sbagliare perché altrimenti vieni punito. Queste cose fanno la differenza. L’uscita di De Bruyne ha favorito il City, Foden ha fatto una grande partita. Una cosa che è mancata all’Inter è stata la precisione sui cross, molto imprecisi".