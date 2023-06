Milan, sfumato Tielemans: ufficiale il passaggio all’Aston Villa

Il centrocampista belga, svincolato, era un obiettivo di mercato del Milan, ma ha scelto di rimanere in Premier e di firmare con i Villains

Redazione Il Milanista

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan. Youri Tielemans infatti ha scelto l'Aston Villa. Il centrocampista belga era un'occasione per diversi club, dopo essersi liberato a parametro zero dal Leicester, retrocesso in Championship.

Il classe '97 piaceva al Milan e alla Roma, che nei giorni scorsi avevano avviato i contatti per sondare il terreno con l'entourage del giocatore. Tielamans però ha preferito rimanere in Premier League e ha accettato la corte dei Villains, che hanno chiuso al settimo posto in campionato nella stagione appena conclusa.

L'ingaggio ormai è ufficiale. Questo il comunicato del club inglese: "L'Aston Villa è lieta di annunciare che il club ha raggiunto un accordo per la firma di Youri Tielemans. Il nazionale belga diventerà ufficialmente un Villan il 1 luglio dopo la scadenza del suo contratto con il Leicester City. Tielemans ha giocato ai massimi livelli in tutta la sua carriera, con Anderlecht e Monaco tra i suoi ex club, e di recente ha giocato in Premier League al Leicester City, dove il suo gol ha aiutato i Foxes a vincere la FA Cup nel 2021. Giocatore titolare in nazionale, il 26enne ha rappresentato il Belgio ai tornei della Coppa del Mondo nel 2018 e 2022 e a UEFA Euro 2020".