Capello: “Maldini? Trattato all’americana, ecco lo scatolone, la porta è là”

Tra le tante considerazioni sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in un’intervista a Repubblica Fabio Capello ha trovato spazio per parlare della scelta del Milan di dire addio a Paolo Maldini e Frederic Massara .

"Sono di parte. Lo hanno trattato all’americana: ecco lo scatolone, là è la porta. Non è bello".

"Perdendo 2-0 a Firenze capii che non potevo schierare Desailly in difesa. Tagliammo i rifornimenti per Guardiola. Attaccammo i loro punti deboli: la fascia destra e la convinzione di avere già vinto".