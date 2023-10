Camarda: “Il mio idolo Ronaldo il Fenomeno. Sulla scuola…”

Sulla scuola: “I miei genitori danno molta importanza alla scuola e non devo puntare tutto sul calcio. La materia preferita? Inglese, ma anche Educazione Fisica”.

Sulla Nazionale: “Premesso che se segno il merito è del lavoro di squadra, se pensi di fare il calciatore devi essere abituato a questo. Indossare la maglia della Nazionale è sempre un onore; è bellissimo sentire l’inno e farlo insieme ai tuoi compagni. Il mister ci aveva anticipato che poteva essere complicato (contro San Marino) e che noi dovevamo finalizzare bene. Il rischio in queste occasioni è di sottovalutare l’avversario; ma noi siamo stati bravi ad approcciare al meglio la partita. Siamo un gruppo molto unito, ci piace scherzare ma sappiamo anche quando dobbiamo lavorare seriamente ed essere concentrati in campo: abbiamo la giusta mentalità”.

